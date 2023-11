Tra i profili che maggiormente hanno catturato l’attenzione, in casa Milan, c’è il terzino destro brasiliano Yan Couto: il classe 2002 si sta mettendo in grande mostra con il Girona capolista della Liga, ma è di proprietà del Manchester City. Moncada lo monitora in vista della prossima stagione, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com.