Milan, nuova missione in Belgio per il nuovo difensore

Il Milan è già attivo con la sua rete di osservatori per non farsi trovare impreparato nel prosiamo mercato estivo. Tra le priorità c’è quella di inserire un nuovo difensore centrale di prospettiva. L’ultima idea, raccontata dalla nostra reazione, porta in Belgio: piace il difensore classe 2003 dell’Anderlecht DeBast.