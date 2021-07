Franck Kessie e il Milan, la trattativa va avanti per il rinnovo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono pronti ad alzare l’offerta al centrocampista ivoriano, in scadenza la prossima stagione: 6 milioni di euro a stagione per 5 anni. Per l’ex Atalanta e Cesena ci sono le sirene della Premier League.