Il Milan continua a cercare un sostituto all’altezza per Ricardo Rodriguez. Bloccata la trattativa con il Nacional per Matias Vina, con il club uruguaiano che ha detto no alla proposta da 8 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, i rossoneri sono tornati alla carica per Antonee Robinson, laterale mancino classe '97 del Wigan, anche perché è difficile un ritorno di Laxalt, che piace in Russia.



NUOVA PROPOSTA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, infatti, il Milan ha aumentato la proposta recapitata al Wigan. La distanza tra domanda e offerta è ancora ampia, non è semplice sbloccare la trattativa, ma gli uomini mercato rossoneri ci stanno provando. Parti al lavoro, Robinson torna ad essere l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra del Milan.