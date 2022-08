Ultime ore di calciomercato e Milan sempre più protagonista. Dopo l’arrivo in città di Thiaw, i rossoneri hanno fatto una nuova offerta al Wolsfburg per Vranckx. È lui il centrocampista su cui si stanno concentrando ora Maldini e Massara, alla ricerca di un sostituto, più numerico che tecnico, di Kessié. Il belga classe 2002 è un giocatore diverso dal Presidente ma rientra nelle caratteristiche che il Milan vuole dal suo nuovo centrocampista: giovane, tecnico ma anche fisico, e con grandi margini di crescita.



OFFERTA - La dirigenza milanista ha richiesto il giocatore in prestito con diritto. Le cifre sono di 1 milione per il trasferimento a titolo temporaneo con un diritto fissato già a 11 milioni. Su Aster, ai margini del club tedesco, c’era anche l’Atalanta ma il giocatore spinge per il club rossonero. E dal Milan filtra ottimismo...