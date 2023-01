Via dal Milan, è solo una questione di tempo. Tiémoué Bakayoko è uscito dai radar di Pioli, motivo per il quale il suo addio potrebbe arrivare entro la fine di gennaio. La situazione è chiara, sbarcato nel 2021 in prestito biennale con diritto di riscatto (che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento di un minimo di presenze), l'ex Monaco non è mai diventato una prima scelta, mettendo insieme 18 presenze lo scorso anno e non vedendo mai il campo in questo. L'idea di Maldini è quella di interrompere il rapporto entro il 31, con sei mesi d'anticipo, per farlo bisogna trovare un punto d'incontro.



PALLA A BAKA - La novità di oggi è la volontà del Chelsea di rescindere il contratto, in scadenza nel 2024, un'opzione fattibile solo in caso di accordo sulla buonuscita. Di fatto a Bakayoko verrebbe regalato il cartellino, con il francese che a quel punto sarebbe libero di trovare una nuova squadra (su di lui ci sono Adana Demirspor e Olympiacos). Con questo scenario il Milan conta di risparmiare circa 1 milione di euro lordo d'ingaggio.