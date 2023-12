Merih Demiral è nella shortlist del Milan per gennaio, coi rossoneri in cerca di un difensore pronto subito per Stefano Pioli. Il nome è emerso anche per il Napoli (per lo stesso motivo), ma l'alto ingaggio di Demiral (ora all'Al-Ahli), unito alla revoca della deroga del Decreto Crescita, blocca l'ipotesi.