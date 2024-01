Milan, nuova pretendente per Romero

Non c'è solo il Boca Juniors su Luka Romero. Il talentuoso esterno argentino classe 2004 sotto contratto con il Milan sta sondando il mercato insieme ai suoi agenti alla ricerca di un club che possa dargli spazio e visibilità, molto più di quanto non stia facendo Stefano Pioli in rossonero in questa stagione.



Per questo motivo, non convinto dalle offerte arrivare dalla Serie B italiana come quella, ad esempio, del Como, Romero ha ascoltato la proposta del Boca, quella del Cadice e, nelle ultime ore, anche quella dell'Almeria che ha chiesto ufficialmente informazioni per lui. Il ragazzo, che in Liga ha trovato l'esordio giovanissimo, preferirebbe un ritorno in Spagna rispetto ad un prestito in altri campionati.