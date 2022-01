L’emozione a volte gioca brutti scherzi. Lo sa bene. Ha deciso di rimettersi in gioco, di riconquistarsi quel sogno che cullava sin da bambino. E lo ha fatto anche mettendo mano al portafoglio con quella riduzione dell’ingaggio da 1,6 milioni a 1.2.- La timidezza si è trasformata in una famelica ambizione sin dal primo giorno del ritiro. Sandro è tornato a Milanello con una testa diversa e si è preso in fretta una maglia da titolare nello scacchiere di Stefano Pioli. Spezza le trame di gioco degli avversari e crea calcio con qualità, facendo vedere quel talento cristallino del quale era sicuro Paolo Maldini.. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi contatti tra il nuovo agente del centrocampista classe 2000, Beppe Riso, è la dirigenza rossonera. Tra i tanti temi trattati anche quello di un possibile rinnovo del contratto per un’altra stagione, fino al 2027, con un adeguamento dell’ingaggio. Al momento si tratta solo di una possibile traccia, non c’è alcuna fretta di anticipare i tempi. D’altronde Sandro aveva già dimostrato la scorsa estate che ha in testa solo il Milan.