Non solo campo e festa: il giorno dopo il pareggio sul Sassuolo e ancora immerso nei festeggiamenti per i 120 anni del club, il Milan pensa anche al mercato.Due i principali nomi sul piatto: da una parte c'è, difensore paraguaiano del West Ham. Classe 1991, ha disputato sin qui 9 presenze stagionali in Premier League, con un gol. Nei discorsi, però, si è parlato anche e soprattutto di. Difensore centrale paraguaiano, gioca nel Basilea e in questa stagione - tra tutte le competizioni - ha già disputato 28 partite, condite da 2 gol.Il Milan, dunque, si muove in vista di gennaio e sonda il terreno per un difensore: il primo nome sulla lista - come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi - è quello di, 19enne del Barcellona. Attenzione, però, al nuovo nome: Omar Alderete. Il Milan si muove.