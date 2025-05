Milan, nuovi affari con il Feyenoord? Sondaggio per Hancko e spunta un retroscena a sorpresa su Redmond

Redazione Calciomercato

. Nelle ultime due stagioni il club rossonero ha pescato Tijjani Reijnders dall’Az Alkmaar e Santiago Gimenez dal Feyenoord, due giocatori destinati a diventare sempre più centrali tra presente e futuro.

Nel doppio confronto stagionale in Champions League con il Feyenoord Davidera stato un fattore determinante per il successo, a sorpresa, degli olandesi. E: nelle scorse settimane gli uomini mercato rossoneri hanno sondato il terreno per un giocatore che ha tante richieste importanti, dal Bayer Leverkusen alla Juventus.Zepiquenoè nato a Rotterdam il 22 giugno del 2006 ed è cresciuto anche calcisticamente nella squadra della sua città, il Feyenoord.E spunta anche un retroscena: la scorsa estate il club rossonero aveva già provato a prenderlo per il Milan Futuro prima che il Feyenoord sparò alto per il suo cartellino chiedendo 6 milioni di euro.

