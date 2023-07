Luce verde, avanti anche sul terzino destro, ma non subito. Il Milan, dopo lo smacco Thuram, sta rapidamente colmando tutte le lacune in rosa, e dopo gli arrivi di(ufficiale) e Luka(non ancora, ma c'è l'accordo e l 'argentino ha salutato la Lazio ), sono molti i fronti aperti. Tra questi, anche quello che riguarda il laterale classe 2004in forza al Real Valladolid.Fresneda, che ha trattato anche con il Borussia Dortmund senza trovare in un primo momento un accordo,di chiudere in quanto sono altre, al momento, le priorità sul mercato.per la trequarti,per il centrocampo, senza dimenticare un check sulla situazione die uno squillo all'AZ Alkmaar per conoscere le condizioni per Tijjani. E poi l'attaccante, e si torna al vuoto lasciato dal mancato arrivo di Thuram.Nel mercato non si può dare mai nulla per scontato: ove mai arrivasse un'offerta talmente alta da portare alla cessione di(offerta al momento non all'orizzonte), allora l'acquisto di un terzino destro balzerebbe chiaramente in cima alla lista delle priorità di Furlani e Moncada.