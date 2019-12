Jean-Clair Todibo e il Milan, prove di matrimonio. La pista che porta al difensore francese del Barcellona è concreta, Paolo Maldini è in costante contatto con il direttore sportivo dei blaugrana Eric Abidal. Il management rossonero è consapevole che la strada che porta a Demiral si è fatta molto in salita e ha, di conseguenza, concentrato le attenzioni sul talento francese.



TODIBO HA CHIESTO LA CESSIONE - Con Valverde non sta trovando minuti e considerazione, ecco perché Todibo ha chiesto la cessione al Barcellona. Il Milan è una destinazione molto gradita all'ex Tolosa, un pensiero già comunicato al proprio entourage. Che adesso è al lavoro per trovare un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa.



TRA FORMULA E RECOMPRA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Maldini sta ragionando con il collega Abidal sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. La richiesta dei blaugrana è di 20 milioni, ma il Milan punta a uno sconto sostanzioso. Un altro nodo da sciogliere è quello relativo alla recompra: per il club spagnolo è una conditio sine qua non, per il Milan un dettaglio che non fa di certo emozionare. Ma la trattativa va avanti e può portare a una soluzione positiva per il Diavolo. Che spera di trovare un accordo e vincere la concorrenza di Bayer Leverkusen, Monaco, Watford e Lipsia.