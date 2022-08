Il Milan è ancora saldo sulla propria convinzione di puntare su Renato Sanches, centrocampista in uscita dal Lille, per colmare il vuoto lasciato da Kessié. Una trattativa che vi raccontiamo da mesi, dalla bozza di accordo con i rossoneri all'inserimento nelle intenzioni da parte del PSG, che si è arrogato la preferenza del giocatore, entusiasta all'idea di ritrovare l'allenatore Galtier e il dirigente Campos. Ma il Milan ha l'accordo con il Lille sulla base di 15 milioni bonus compresi.



MENDES ASCOLTA - Da qui la posizione di Maldini, che anche oggi, stando alle nostre informazioni, ha discusso dell'affare con il potente agente portoghese Jorge Mendes, che ha lasciato aperti degli spiragli. Il PSG, al momento, non si muove, ma Sanches continua ad attendere una chiamata dalla Capitale transalpina. Consapevole del fatto che non potrà farlo all'infinito, e che il Milan al contrario dei francesi, sta facendo tutto il possibile per aggiungerlo alla rosa di Pioli.