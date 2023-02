Ilguarda già al futuro con la chiara volontà di migliorare la rosa e tornare a lottare concretamente per il titolo. Alla voce priorità è ancora segnato in rosso il nome di Okafor, attaccante svizzero in forza al Salisburgo. Seguito da mesi dagli scout rossoneri,Maldini e Massara hanno avuto dei contatti recenti con gli agenti di. I due dirigenti hanno ribadito la volontà di fare un’offerta alla prossima estate e hanno chiesto di essere aggiornati sugli interessamenti che sono arrivati dalla. Ilvuole un nuovo attaccante da affiancare ae la gran parte del budget estivo dovrebbe essere investito in questo ruolo.