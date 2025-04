Milan, nuovi contatti in vista con Tare: le ultime sul fronte ds

La scelta delin merito alla figura del nuovo direttore sportivo si avvicina: i rossoneri stanno pian piano stringendo il cerchio e da giorni, dopo che la candidatura di Fabio Paratici è sfumata, i due nomi principali sono quelli di Tony(Atalanta) e Igli(attualmente senza squadra, ex Lazio). Tra i profili accostati ai rossoneri anche quelli di Giovanni(Bologna) e Giovanni(Napoli), sebbene con minore insistenza.Le ultime notizie vedono qualcosa muoversi sul fronte Tare: qualche giorno fa l'albanese, molto gradito al Senior Advisor di RedBird, ha dovuto smentire alcune dichiarazioni sul Milan e su allenatori come Conte e Allegri, ma. Vale a dire tra lunedì 14 e martedì 15 aprile.

Per quale motivo il Milan dovrebbe preferire? La ragione principale è che,, l'ex attaccantedopo un'annata a dir poco complicata tra Fonseca e Conceicao. Virare su un ds attualmente sotto contratto con un'altra società, come D'Amico, Manna o Sartori che sono gli altri nomi più gettonati, allungherebbe sicuramente questo processo.La, che spetta all'amministratore delegato Giorgiocome da lui stesso dichiarato, è attesa in ogni caso: dovrebbe esserci il tempo di veder disputata la gara tra Milan e Atalanta a San Siro il 20 aprile prima di ricevere notizie ufficiali in tal senso.