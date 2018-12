Dopo aver incassato il 'no' di Zlatan Ibrahimovic, il Milan è costretto a guardare altrove per rinforzare la propria batteria di attaccanti. Il club rossonero è alla ricerca di un profilo diverso rispetto al campione svedese, ovvero una seconda punta che possa giocare anche esterno nel tridente. Piace tanto Christian Kouamè, giovane attaccante ivoriano del Genoa.



MURO GENOA - Tra le società c'è stato più di un contatto, con Leonardo che ha preso informazioni direttamente con il direttore generale rossoblu Giorgio Perinetti. Il Genoa ha informato la controparte che la valutazione di Kouamè è di 35 milioni di euro. Troppi per un Milan che è alle prese con i vincoli del Fair Play finanziario. Ma Leonardo non ha mollato la presa, i contatti con il club ligure e con l'entourage del giocatore proseguono per trovare una soluzione che possa accontentare tutti.



TRA CONTROPARTITE E FORMULA - Lavori in corso dunque, la trattativa per gennaio non è semplice ma nemmeno chiusa. Al Genoa interessano due giocatori rossoneri che potrebbe fungere da parziale contropartita: Andrea Bertolacci e Riccardo Montolivo. Il Milan dal canto suo spera che il presidente Preziosi riveda al ribasso la valutazione di Kouamè, almeno di una decina di milioni in meno. Tra i due club i rapporti sono ottimi, Leonardo sta valutando il rilancio offrendo un prestito oneroso con diritto di riscatto per anticipare la Roma che, ad oggi, è l'unico club ad aver fatto capire di voler spingere per l'estate, soluzione gradita al Genoa.