Jean Onana è un nome appuntato da tempo nell’agenda del Milan. Gli osservatori rossoneri erano rimasti impressionati dalla potenza fisica espressa da questo ragazzo nato in Camerun l’8 gennaio del 2000. Da un paio di giorni Maldini e Massara hanno deciso di passare alla fase operativa avviando i primi contatti sia con il Bordeaux che con gli agenti del giocatore. E proprio quest’ultimi si stanno muovendo con decisione per realizzare quello che sarebbe un upgrade straordinario per la carriera del proprio assistito.



LA SITUAZIONE - Nel pomeriggio i rappresentati di Onana hanno incontrato i dirigenti del Bordeaux per cominciargli la volontà del Milan di portare avanti l’operazione. Ma a determinate condizioni: la richiesta è di 6/7 milioni mentre i rossoneri non vorrebbero andare oltre i 5. Dialoghi in corso e sensazioni positive, il Milan vuole chiudere per Onana e tiene il nome di Vrancxx del Wolfsburg come prima alternativa