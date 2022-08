AAA difensore cercasi. Parallelamente al lavoro per il centrocampista, il Milan è a caccia di un difensore centrale, che possa sostituire Alessio Romagnoli, passato alla Lazio a parametro zero. Dopo il rallentamento della trattativa con Abdou Diallo, che è in uscita dal Paris Saint-Germain ma non è convinto della destinazione rossonera, in queste ore è tornato di moda Japhet Tanganga, 23enne centrale del Tottenham. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com sono ripartiti i contatti tra i due club per il prodotto dell'academy degli Spurs, che anche ieri non è entrato in campo nella sfida contro il Wolverhampton.



LA SITUAZIONE - Il Milan ha ribadito l'interesse per Tanganga, ma non è disposto ad accettare il prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. L'idea è quella di chiudere un'operazione "alla Tomori", un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Al momento c'è distanza tra le parti, ma sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni, con Paratici che potrebbe tornare in Italia.