Il Milan è in trattativa con il Besiktas per la cessione di Ante Rebic, contatti che sono andati avanti anche nelle scorse ore tra i due club. L’attaccante croato è, praticamente, fuori rosa perché non rientra nei piani di Stefano Pioli e della società.



FORMULA OK- Il Milan, pur di facilitare l’operazione, ha aperto al prestito gratuito di Rebic al Besiktas. Le idee dei due club sulla formula del trasferimento sono più o meno simili.



NODO INGAGGIO- La difficoltà più grande in questo momento della trattativa è relativa all’ingaggio da 3,5 milioni di euro che il Milan vorrebbe che fosse totalmente a carico del Besiktas. Dal canto suo il club turco avrebbe garantito di arrivare alla metà ma Furlani non è d’accordo. Servirà uno sforzo ulteriore del club di Istanbul se vuole chiudere positivamente la negoziazione.