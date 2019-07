Nuovi controlli alla caviglia destra per Theo Hernandez. Il terzino del Milan si è recato questa mattina presso la clinica La Madonnina per sottoporsi a nuovi esami volti a fare chiarezza sulla situazione dell'articolazione. Arrivo in stampelle per il francese ex Real Madrid, infortunatosi durante il match di ICC con il Bayern Monaco, esami programmati come annunciato nell'ultimo bollettino medico ufficiale diramato dalla società rossonera: "​​Il difensore di AC Milan Theo Hernández ha sostenuto oggi una risonanza magnetica alla caviglia destra a seguito dell'infortunio subito nel corso del recente incontro del torneo ICC contro il Bayern Monaco. L'esame ha evidenziato una lesione capsulo-legamentosa, per la quale verrà effettuata una ulteriore valutazione clinica e strumentale fra due settimane".