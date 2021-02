Proseguono senza sosta gli allenamenti del Milan: la squadra è a Milanello anche questa mattina, accolta da una fitta pioggia che ha caratterizzato la sessione odierna.



IL REPORT - Dopo una prima parte in palestra, i rossoneri sono usciti sul campo per una serie di lavori aerobici. A seguire, corsa sul centrale ed esercitazione tecniche con conclusioni in porta. Una partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.



GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO - Per domani, giovedì 4 febbraio, il programma prevede un solo allenamento alle ore 11.30.



IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI - Per quanto riguarda gli infortunati, arrivano notizie su Simon Kjaer: il controllo ha avuto esito positivo, il giocatore inizierà un lavoro individualizzato di ricondizionamento. Per Brahim Diaz invece confermata la lesione ai muscoli flessori della coscia sinistra, il processo di guarigione procede senza complicanze. Continua le cure e verrà ricontrollato fra una settimana.