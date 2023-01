Il recupero di Mike Maignan per la porta del Milan procede, lentamente ma procede: questo quanto diffuso a mezzo Sky sulle condizioni del francese dopo i nuovi controlli.



“Mike Maignan è stato sottoposto ad accertamenti precedentemente programmati che hanno mostrato una soddisfacente evoluzione del processo di guarigione con il trattamento conservativo in atto da qualche settimana. Il giocatore continuerà il programma di cure e il lavoro atletico propedeutico al rientro in campo. L’obiettivo ad oggi è che il calciatore completi il processo di recupero per la sfida di Champions League contro il Tottenham”.