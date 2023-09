passa non soltanto dai risultati sul campo e dalla crescita ulteriore di un brand che è tornato ad essere uno di quelli in maggior crescita negli ultimi anni, grazie anche ai rapporti sviluppati dalla proprietà statunitense con molte realtà locali. Nell'idea di consolidamento e di rafforzamento del club rientra ovviamente anche ilsempre più forte e concreta dopo il naufragio del nuovo San Siro. A tal proposito, si è espresso in questi termini l'assessore ai Lavori Pubblici di San Donato, dalle colonne de Il Giorno: “Lo stadio del Milan sull’area San Francesco?, l’interesse del Milan per San Donato è reale e concreto”.- Dalle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane,, andando ad ampliare i lavori già previsti per un'area del comune dell'hinterland che sarebbe stata destinata alla realizzazione di un nucleo sportivo.secondo le prime previsioni e che prevederebbe anche un'importante modifica della viabilità nelle zone circostanti per migliorare i collegamenti allo stadio e non impattare sulla mobilità.. Le due piste consentirebbero di raggiungere l’area San Francesco, tra l’altro, ai tifosi in arrivo a San Donato con la metropolitana. “Si tratta di ipotesi che dovranno collocarsi in una più complessiva riorganizzazione della viabilità, da decidere in accordo con Autostrade, Rfi e gli enti sovraccomunali all’intero di appositi tavoli di confronto”, ha concluso l'assessore Mistretta.