Milan, nuovo club su Romero

Luka Romero è in uscita dal Milan e, nel nostro campionato, ha trovato apprezzamenti da parte di Lecce e Salernitana. Il Como, tuttavia, sembra essere il club favorito a rilevare il giocatore in prestito secco. Trivenetogoal.it riporta che anche il Venezia sta tentando il colpaccio di gennaio e sta provando l'affondo per l'esterno offensivo, che andrebbe a rinforzare quello specifico reparto della rosa lagunare. Le parti sono in contatto, ma l'operazione non appare semplice.