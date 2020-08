Milan-Torino, atto terzo. E' in corso in questi minuti un nuovo vertice tra le due società per provare a raggiungere un'intesa definitiva per il trasferimento alla corte del neo-allenatore granata Marco Giampaolo del difensore rossonero Ricardo Rodriguez, rientrato da poco dal prestito semestrale al PSV Eindhoven e in scadenza di contratto a giugno 2021.



DISTANZE RIDOTTE - In occasione dell'ultimo summit, a cui ha preso parte anche l'agente del giocatore Gianluca Di Domenico insieme ai rispettivi direttori sportivi Massara a Vagnati, la distanza tra la richiesta del Milan e l'offerta del Torino si è assottigliata. Per non registrare una minusvalenza a bilancio, i rossoneri si "accontentano" di 3,8 milioni di euro per cedere il nazionale svizzero, che percepisce un ingaggio di 5 milioni lordi e non rientra più nei piani di Stefano Pioli e dell'area tecnica.