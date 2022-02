Il Milan stringe i tempi per blindare Marco Nasti, attaccante classe 2003 in forza alla formazione Primavera guidata da Federico Giunti. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nel corso del pomeriggio è andato in scena un nuovo incontro tra un rappresentante dell'entourage del calciatore e il direttore sportivo Frederic Massara. La volontà è di raggiungere un'intesa definitiva per un prolungamento dell'attuale contratto fino al 2026 o al 2027.



Autore di 13 reti in 18 partite stagionali, il centravanti nativo di Pavia era stato oggetto delle forti attenzione della Juventus nel mese di gennaio, coi bianconeri disposti a mettere sul piatto una proposta da 500.000 euro, ma la volontà di Nasti e del Milan è di andare avanti assieme. E l'incontro di oggi ne è la conferma.