Milan, nuovo incontro tra Paratici e Furlani: accordo definitivo sempre più vicino, i dettagli

I cui contorni non sono ancora del tutto chiari, anche perchéE, di riflesso, il ruolo che andrebbe ad assumere l'attuale dt Geoffrey Moncada (sotto contratto fino al 2026), per il quale al termine dell'attuale stagione era previsto un ritorno all'incarico di capo dell'area scouting. Secondo quanto risulta a calciomercato.com, lo storico collaboratore Lorenzo Giani ha buonissime possibilità di entrare a far parte del nuovo organigramma.Se il procedimento sportivo si è concluso con una squalifica che si esaurirà il prossimo 20 luglio,In quel caso, il Milan non potrebbe permettersi di farsi cogliere impreparato, ragion per cui alla definizione dell'accordo in ogni sua forma starebbero partecipando pure i rispettivi legali.per far fronte ad ogni evenienza.Il dirigente italiano, approdato in Inghilterra nell'estate del 2021, aveva rassegnato le proprie dimissioni due anni più tardi. Nelle ultime settimane, tuttavia, il presidente degli Spurs Daniel Levy era tornato alla carica, offrendo a Paratici un nuovo contratto per proseguire la sua esperienza da dirigente in Premier League.In attesa che gli ultimi dettagli vengano dunque superati e che quello che può considerarsi il nuovo direttore sportivo in pectore del club rossonero lo diventi a tutti gli effetti, coi crismi dell'ufficialità, continuano a rincorrersi pure i rumors sul nome del nuovo allenatore che sarà scelto per il dopo Conceiçao. Paratici e Furlani concordano sulla necessità di puntare su un tecnico italiano, coi nomi di Antonio Conte e Massimiliano Allegri.