Milan, nuovo prestito al Monza per Zeroli

Il futuro dinon sarà ancora alFuturo né nella prima squadra rossonera di. Il centrocampista classe 2005 originario di Busto Arsizio aveva iniziato la passata annata da capitano della squadra Under 23 rossonera, ma l'alternanza con la prima squadra di Paulo Fonseca e diversi problemi muscolari avevano complicato il suo percorso. Da lì la scelta, a gennaio, di trasferirsi in prestito secco al Monza e, in vista della prossima annata, quell'accordo è già stato rinnovato.Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti,in questi giorni si sono seduti attorno a un tavolo e hanno discusso del futuro di Zeroli.hanno trovato in tempi rapidi l'accordo per far proseguire ildella mezzala anche per la stagione 2025/26.

L'obiettivo è farlo crescere ancora giocando in Serie B, campionato più probante della probabile Serie D in cui dovrebbe giocare il Milan Futuro.