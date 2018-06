Sono giorni caldi per il futuro del Milan, a partire dalla questione societaria: il presidente Yonghong Li è alla ricerca di un nuovo azionista in casa rossonera. Secondo quanto appreso da MilanoFinanza.it e confermato a Calciomercato.com, la prima soluzione, sponsorizzata da Goldman Sachs, proviene dagli Stati Uniti e precisamente dalla famiglia Ricketts.



I DETTAGLI - Thomas Ricketts, ad dell'investment bank di Chicago Incapital Llc e patron dei Chicago Cubs, franchigia della MLB, squadra di baseball americana acquistata nel 2009 per 875 milioni di dollari e portata al successo nel 2016 nelle World Series, è infatti interessato ad entrare nel club meneghino. La famiglia Ricketts ha chiuso l'esercizio 2017 con un giro d'affari di 3.7 milioni di dollari ed un utile pre-tasse di 1.4 miliardi con la società di brokeraggio online Td Ameritrade. Forbes gli accredita un patrimonio di 2.4 miliardi di dollari, il padre di Thomas è stato uno dei principali sostenitori di Donald Trump.