L'area dell'ippodromo de La Maura è un'ipotesi seria per il nuovo stadio del Milan. A confermare ulteriormente l'interesse dei rossoneri è chi lavora all'interno dell'impianto del trotto, destinato a consunzione: Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, è stato in visita al centro. A riferirlo è Repubblica.it, che cita una fonte interna a La Maura: "Sì, Gerry Cardinale è venuto qui per un sopralluogo, alla vigilia di Milan-Tottenham".



Una visita dunque prima dell'andata degli ottavi di Champions League che evidenzia il forte interessamento del Diavolo per l'area in cui far nascere il nuovo impianto, ma non l'unica: i sopralluoghi sarebbero stati più di uno nel corso delle settimane.