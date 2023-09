Il Milan ha avviato ufficialmente l’iter amministrativo per il nuovo stadio a San Donato, sull’area San Francesco.Secondo quanto scrive oggi Il Sole 24 Ore, Cardinale vuole accelerare la procedura in modo da avviare il cantiere nel 2025 e debuttare nella nuova casa rossonera nel 2028.L’idea a cui sta lavorando come consulente l’americano Tim Romani fondatore e Ceo di ICON Venue, che ha realizzato oltre 50 stadi e arene nel mondo, è quella di edificare uno stadio che sia una “nuova porta” e l’icona di Milano per chi raggiunge la città provenendo dal Sud. Lo studio MANICA che sarà il Design Architect incaricato di sviluppare il masterplan dello stadiodovrà dare vita allOltre allo stadio è previsto un distretto per l’intrattenimento che include la nuova sede, il museo, un hotel, il Milan Store e parcheggi sotterranei. Tutto ciò senza aumentare le volumetrie da edificare nella zona.Come scrive Il Sole 24 Ore il Milan chiede solo il cambio delle strutture, restando dentro i 108mila mq previsti dall’attuale Programma integrato di intervento, incrementando però il verde fruibile a 235mila mq nel Parco Sud e realizzando due passerelle ciclo-pedonali per collegare la città di San Donato.valorizzando l’unicità infrastrutturale del territorio prescelto tra ferrovia, metro e autostrade.