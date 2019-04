La situazione in casa Milan non è di certo semplice, tra crisi tecnica e frizioni in seno alla società. Il compito di Leonardo è quello di tenere alta la soglia dell'attenzione anche in vista del prossimo mercato estivo per cercare le migliori soluzioni sia in caso di accesso alla prossima Champions League sia in caso di flop nelle ultime giornate di campionato. In questo senso vanno letti i contatti frequenti tra il direttore tecnico rossonero e Mino Raiola, l'ultimo avvenuto la scorsa settimana a Casa Milan.



SPUNTA MALEN - Nel corso del summit è spuntato un nome nuovo della scuderia del noto agente italo olandese. Si tratta, secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, di Donyell Malen del Psv. Esterno offensivo classe 1999, in stagione ha realizzato 9 gol e 5 assist in 29 presenze. Un talento con ottimpe prospettive e qualità: straordinaria capacità tecnica, affiancata da una buona progressione in velocità che permettono di poter svariare sia da prima punta che da stacanovista su entrambe le fasce. Leonardo ha preso informazioni, se ne riparlerà a fine stagione. Così come per Fares della Spal, altro assistito di Raiola che interessa al club rossonero anche se non viene considerato una priorità.