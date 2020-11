Il Milan rischia di perdere Stefano Pioli per le prossime tre partite. E' questa la previsione che La Gazzetta dello Sport fa sull'allenatore rossonero, risultato positivo al Covid-19 dopo un tampone rapido effettuato nella giornata di venerdì ore. Nelle prossime ore, Pioli - che risulta asintomatico - avrà l'esito di un tampone molecolare a cui si è sottoposto ieri per avere la conferma o meno della positività. Nella peggiore delle ipotesi, non potrebbe sedersi in panchina contro Napoli, Lille e Fiorentina.