Si riapre la trattativa tra il Milan e l'esterno belga Yannick Ferreira Carrasco: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è tornata calda la pista che può portare il classe '93 dai cinesi del Dalian Yifang al Milan.



APERTURA AL PRESTITO DI SEI MESI - Notizia degli ultimissimi minuti è infatti l'apertura da parte dell'entourage di Carrasco e della proprietà cinese per un prestito oneroso di 6 mesi, mentre fino ad oggi il paletto era di almeno un anno e mezzo. I due club nel giro di qualche ora proveranno a trovare la quadra dal punto di vista economico per fare sì che l'affare vada in porto nelle ultimissime ore di mercato. INTER FUORI DALLA TRATTATIVA, L'AGENTE SPINGE - Non c'è ancora nulla di fatto, ma il Milan sta facendo un tentativo importante: il problema rimane sempre l'ingaggio, ma Carrasco sta forzando col Dalian per essere liberato. L'Inter è invece uscita definitivamente dalla trattativa, visto che Antonio Candreva non ha accettato lo scambio che l'avrebbe portato in Cina. Lo stesso agente del belga ha confermato la forte volontà di lasciare il Dalian: "Ci sono molti club interessati a Yannick in Europa. Lui e la sua famiglia hanno incontrato delle difficoltà nell’adattarsi alla cultura cinese e ad apprendere la lingua, e Yannick ha già informato il club di questa situazione, perchè abbiamo molto rispetto per loro e non vogliamo che siano all’oscuro della situazione riguardante un loro giocatore". Il Milan fa sul serio, le prossime ore saranno decisive per Carrasco in rossonero.