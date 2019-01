Il Milan pensa ai giovani per il centrocampo. Come scrive Tuttosport, i rossoneri vogliono una mezzala di qualità, con l'idea Lorenzo Pellegrini che non tramonta. Già chiesto in estate alla Roma, Leonardo si è visto rispondere picche (il 7 giallorosso ha una clausola da 30 milioni ma utilizzabile fino a luglio), ma in futuro è pronto un nuovo assalto.