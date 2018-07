Vi ricordate "Casa Vianello"? La mitica serie televisiva che nei suoi centinaia di episodi, oltre ai mitici Sandra e Raimondo, vedeva la presenza di una sfilza di comparse che in ogni puntata cambiavano ruolo, ma erano sempre gli stessi. C’era quello che faceva l’idraulico e la volta dopo il medico, c’era quella che faceva l’infermiera e la volta dopo la segretaria e poi tornava a fare l’infermiera ecc ecc. Alcuni ruoli, come quello del portinaio, non cambiavano interprete. La caratteristica di ogni episodio era che finivano tutti allo stesso modo. Esattamente come tutte queste "cessioni" del Milan.



Anche l'affair Commisso sta infatti prendendo i contorni della solita messa in scena degli ultimi 2 anni, con molti interpreti che a sorpresa, ma non troppo, sono tornati in auge. Incredibile come l'eventuale acquirente del Milan, che si passi dall'Italia alla Cina, al Lussemburgo come all'America, si rivolga sempre alla medesima società di comunicazione, rigorosamente italianissima. Se ci pensate però ha tutto un senso. Solo chi ha dipinto (o fatto dipingere) Li come un uomo d'affari credibile, poteva convincere Commisso a trattare con lui e viceversa. Chi si somiglia si piglia dicono dalle mie parti.



I primi rumors che parlano di Gandini come nuovo possibile Ad, l'amicizia tra Commisso e Riccardo Silva oltre che la provenienza dal settore delle telecomunicazioni da parte del boss di Mediacom, sono AL MOMENTO solo coincidenze, ma dato che questo Milan ci ha insegnato a non credere nelle coincidenze, meglio stare cauti e soprattutto vigili...