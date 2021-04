Senza la qualificazione alla prossima Champions League, il Milan rischia di perdere Donnarumma a parametro zero. Il portiere è in scadenza di contratto a giugno e può firmare con la Juventus, che però deve cedere Szczesny sul mercato inglese.



Il Milan è costretto ad aspettare e ha bloccato il 25enne francese Maignan del Lille (come vice arriverà Mirante a costo zero dalla Roma), ma sta preparando un piano di riserva: proporre al portiere un rinnovo "temporaneo", in modo da congelare la questione fino al 2022. Sempre secondo La Repubblica, in tal caso Donnarumma potrebbe "accontentarsi" di 8 milioni di euro a stagione (mentre la richiesta del suo agente Raiola è di 12 milioni).