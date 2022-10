"Per competere, dovremo aumentare ricavi e nostro monte ingaggi. È arrivato il momento, con gradualità, di rispettare il progetto che prevede un incremento dello sforzo economico in base ai ricavi". Paolo Maldini, una decina di giorni fa, aveva parlato così al Festival dello Sport promosso da La Gazzetta dello Sport, ribadendo quelle che sono le linee guida del Milan.per il quale sono attese novità significative entro la fine dell'anno, è un tassello fondamentale,In quest'ottica Gerry Cardinale si è già messo al lavorosoprattutto nel sud-est asiatico e negli Stati Uniti. Qualcosa è già stato fatto, nelle scorse settimane. Come scrive La Gazzetta dello Sport il club sta portando la coppa dello scudetto nel mondo. Prima tappa: Londra. Seconda: New York.Ma è solo l'inizio:brand riconosciuto a livello globale.Milan nel 2020-21 ha incassato 65 milioni dall’area commerciale, per il 2021-22 è atteso un nuovo aumento, intorno ai 70 milioni, ma nei piani c'è voglia di accelerare., a breve verrà ridiscusso quello di sponsorizzazione conL'obiettivo è almeno raddoppiare gli attuali 14 milioni più bonus.