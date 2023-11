Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Milan è già la lavoro per trovare il rinforzo giusto per gennaio al centro della difesa. L’idea del club rossonero è quella di provare una nuova offensiva per il difensore centrale del Paok Kostantinos Koulierakis, ma in lista ci sono altri profili sempre giovani e futuribili come il francese Maxime Esteve del Montpellier.