Tra gli obiettivi del mercato di gennaio del Milan c'è un rinforzo per il reparto di difesa. Come riporta Il Corriere dello Sport, uno dei profili cercati dai rossoneri è il centrale del Bournemouth Lloyd Kelly, in scadenza di contratto a giugno e che le Cherries non vorrebbero perdere in gennaio, anche a costo di lasciarlo partire gratis a fine anno. Piace sempre Konstantinos Koulierakis del PAOK, che i greci valutano 15 milioni, così come è stato accostato ai rossoneri anche Arnau Martinez, ventenne della sorpresa Girona. Un'idea per il prestito è invece Jakub Kiwior dell'Arsenal, ex Spezia.