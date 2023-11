Il Milan ha messo nel mirino Matija Popovic, centrocampista avanzato classe 2006 con il contratto in scadenza tra un mese. Proprio per questo, dopo il rifiuto di rinnovare è stato messo fuori rosa e per i rossoneri può diventare un'occasione di mercato: può arrivare a gennaio a zero, ma occhio alla concorrenza di Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.