In vista della sfida di sabato contro l'Atalanta, Olivier Giroud tornerà titolare al centro dell'attacco. Il centravanti francese è stato assente nelle ultime due sfide di Serie A a causa della squalifica rimediata a Lecce. Giroud, dunque, tornerà titolare anche per sfatare il tabù contro la formazione di Gasperini: in tre anni di Milan, l'ex Chelsea non ha mai segnato.