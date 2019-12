Il Milan non molla Zlatan Ibrahimovic, ma guarda anche avanti. Lo svedese, 38 anni, sarebbe un punto di riferimento importante per la squadra di Pioli dentro e fuori dal campo. Nel frattempo i dirigenti rossoneri continuano a seguire diversi giovani talenti interessanti in prospettiva futura. Tra di loro c'è Myron Boadu.



Ieri l'attaccante olandese (classe 2001) dell'AZ Alkmaar ha segnato con un colpo di testa su calcio d'angolo al novantesimo minuto il gol decisivo nella vittoria per 1-0 contro l'Ajax, raggiunto in testa alla classifica. Sotto contratto fino a giugno 2023, il ragazzo ha dei numeri impressionanti: in questa stagione è già a quota 17 reti con 12 assist tra campionato ed Europa League. Più il gol del 5-0 contro l'Estonia realizzato al suo esordio in nazionale maggiore lo scorso 19 novembre alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam in una gara valida per le qualificazioni a Euro2020. Il Milan lo studia sempre con molta attenzione.