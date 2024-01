Milan, occhi su Duran: concorrenza dalla Premier League

In queste ultime settimane, rumors e voci di mercato davano il giovane attaccante colombiano dell'Aston Villa, Jhon Duran come uno dei profili emersi tra le possibilità per rinforzare il reparto offensivo del Milan in questo mercato di gennaio. Gli ultimi aggiornamenti in merito sono stati rivelati dal The Guardian. Al di là dell'interesse del Milan e del Chelsea, ci sarebbe anche quello del West Ham, che avrebbe già presentato una prima offerta all'Aston Villa, rifiutata., ma il pressing rimane costante.