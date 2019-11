Tra i punti deboli del Milan attuale ci sono sicuramente le corsie esterne.Un nome non a caso che potrebbe fare al caso dei rossoneri è quello di Filip Kostic, laterale offensivo serbo in forza all'Eintracht Francoforte. Come riporta la stampa tedesca, il 27enne nativo di Kragujevac, che al suo attivo vanta 32 presenze con la maglia della propria Nazionale, è già da un po' sul taccuino di Boban. il Milan ha una 'carta' che può giocarsi per ottenere lo sconto sul cartellino dell'ex Amburgo, che ad oggi è valutato 40 milioni di euro: vale a dire Ricardo Rodriguez.