Il Milan guarda al futuro. Il progetto del nuovo corso rossonero sarà incentrato sulla ricerca di giovani talenti a prezzi contenuti. Piace molto Lois Openda, attaccante classe 2000 del Bruges e punto di forza della nazionale under 19 del Belgio.



LA SCHEDA - Tecnicamente valido, imprendibile quando ha campo per andare in velocità e liberare la sua progressione. Openda è cresciuto nello Standard Liegi e si è imposto quest'anno nel Bruges, club in cui milita dal 2015 e con il quale ha debuttato in prima squadra a inizio stagione. Può fare sia la seconda punta che l'esterno di ruolo, il suo profilo era stato segnalato dagli scout della Roma a Frederic Massara che lo ritiene un elemento di grande prospettiva. Lo stesso Moncada con i suoi uomini monitorano Openda da diversi mesi e stanno valutando se presentare un'offerta al Bruges nei prossimi giorni. Dal canto suo il club belga non vorrebbe privarsi del giocatore questa estate salvo offerte davvero indecenti.