Appena conclusa la finestra invernale di calciomercato, il Milan inizia già a ragionare su come programmare la stagione che verrà e sugli acquisti necessari per completare l'organico. Rimane un punto fermo la politica promossa di Elliott di continuare a investimenti su talenti di prospettiva, italiani e non. Secondo Tuttosport, tra i calciatori che la dirigenza rossonera tiene sotto controllo c'è il centravanti classe '99 Gianluca Scamacca, attualmente in prestito all'Ascoli ma di proprietà del Sassuolo.



SI ISPIRA A VIERI - 6 i gol realizzati in 15 partite di campionato, a cui vanno aggiunti i 4 in 8 gare con la Nazionale Under 21 per il bomber di scuola Roma, formatosi in Olanda prima di fare ritorno in Italia. Si ispira a Christian Vieri sin da quando è bambino e il suo contratto col Sassuolo scade a giugno 2023.