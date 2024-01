Milan, occhi su Zirkzee: Moncada in tribuna per Bologna-Genoa

Redazione CM

Il direttore dell'area tecnica del Milan, Geoffrey Moncada, è apparso sugli spalti dello stadio Renato Dall'Ara in occasione della sfida tra Bologna e Genoa, che apre il 19esimo e ultimo turno d'andata di Serie A. Impossibile non collegare questa presenza del dirigente rossonero all'interesse concreto nei confronti di Joshua Zirkzee, sorprendente attaccante di Thiago Motta che potrebbe essere il futuro del Diavolo dopo Giroud.



NODO CONTRATTUALE - ZIrkzee ha nel contratto una clausola da 40 milioni di euro che vale soltanto per il Bayern Monaco, club dal quale è arrivato in Italia, sponda Parma in un primo momento. Clausola che il ds Di Vaio definisce "articolata", in ogni caso. Milan e Napoli, le squadre più attive su Zirkzee in Italia, sono state avvisate da tempo. In ogni caso, non si tratta di un'osservazione propedeutica ad una mossa a gennaio: impensabile che Motta accetti di privarsi della sua stella a metà campionato, con la squadra in lotta per la Champions.



NON SOLO JOSH - Non solo Zirkzee, però, tra le stelle di Bologna-Genoa: Moncada avrà modo di osservare anche Albert Gudmundsson del Grifone, un'altra delle note più liete della prima metà del campionato. E poi gli occhi si spostano dal campo alla panchina: Thiago Motta è un nome che piace, e non può essere altrimenti.