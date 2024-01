Milan: occhi sul figlio di Redondo

Il Milan cerca un difensore per il presente sul mercato di gennaio, ma pensa anche al futuro. In questo senso i dirigenti rossoneri hanno messo gli occhi su un figlio d'arte: Federico Redondo. Gioca nello stesso ruolo del padre come regista di centrocampo ed è in scadenza di contratto a dicembre 2024 con l'Argentinos Juniors. Non è extracomunitario perché ha anche il passaporto spagnolo, essendo nato a Madrid il 18 gennaio 2003. Quando suo papà Fernando aveva già lasciato il Real e giocava nel Milan. Dove arrivò nell'estate del 2000 per poi ritirarsi dal calcio giocato 4 anni dopo, raccogliendo soltanto 33 presenze in maglia rossonera.



DA MASCHERANO - Gli osservatori rossoneri lo seguiranno anche con la nazionale Under 23 allenata da Javier Mascherano, impegnata in Venezuela al torneo sudamericano di qualificazione alle Olimpiadi. Domenica c'è l'esordio contro il Paraguay nel gruppo B insieme a Cile, Perù e Uruguay. Le prime due squadre classificate passeranno al quadrangolare finale, che assegnerà i due posti per Parigi 2024. Sarebbe un'altra tappa importante nella crescita di Redondo junior.